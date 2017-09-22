Рафаэль Надаль и Роджер Федерер впервые в карьере окажутся по одну сторону сетки

Спортсмены, прославившиеся выступлениями в одиночном разряде, впервые в своей карьере окажутся по одну сторону сетки.

"Я с радостью сыграю в паре с Рафой и посмотрю, как его форхенд уничтожает соперников. Я уверен, что зрители будут просто в восторге от такого матча, поэтому и стоит его провести", - приводит слова Федерера испанское издание As .

Напомним, что в нынешнем сезоне Надаль победил на US Open и Roland Garros, а Федерер стал чемпионом Australian Open и Уимблдона. В текущем рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов испанец располагается на первой строчке, а швейцарец - на второй, пишет Newsru.com.

Соперничество Федерера и Надаля считают одним из величайших в истории тенниса, а финал Уимблдона-2008 в их исполнении - лучшим теннисным матчем всех времен.

На сегодняшний день соперники сыграли между собой 37 официальных встреч. В 23 из них победил Надаль, а Федерер праздновал успех 14 раз.