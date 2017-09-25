С сегодняшнего дня открыта регистрация на бесплатные курсы эстонского языка

На языковые курсы можно регистрироваться регулярно, два раза в год, непосредственно накануне каждого нового курса. Поэтому не стоит беспокоиться, если кто-либо из желающих записаться не попадет в группу или не найдет подходящее для себя время – следующие курсы начнутся уже в новом году.

В таком порядке языковые курсы будут проводиться до конца 2020 года.

Все желающие бесплатно изучать эстонский язык могут зарегистрироваться на курсы на сайте Фонда интеграции.

На курсы эстонского языка приглашают иноязычных постоянных жителей с недостаточной степенью интеграции в эстонское общество и культуру, а также новых мигрантов из различных регионов Эстонии.

Фонд интеграции организует проведение языковых курсов в сотрудничестве со следующими их организаторами: MTÜ Atlasnet, Multilingua Keelekeskus OÜ, Folkuniversitetet Estonia MTÜ и фонд EDUKOOL.

Расходы на обучение возмещают Европейский социальный фонд (в рамках проекта «Условия предоставления субсидий на меры по поддержке интеграции в эстонском обществе») и Министерство культуры.