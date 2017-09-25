ООН обвинила Россию в массовых нарушениях прав человека в Крыму

Ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась "в условиях российской оккупации, многочисленных и серьезных нарушений, совершенных российскими государственными агентами", утверждается в докладе, сообщает портал Newsru.com.

"Были зафиксированы серьезные нарушения прав человека, такие как произвольные задержания и аресты, насильственные исчезновения, жестокое обращение и пытки и по меньшей мере одна внесудебная расправа", - говорится в докладе.

Документ призывает российские власти расследовать преступления в "оккупированном Крыму". В докладе содержится 20 рекомендаций российскому правительству о соблюдении обязательств оккупационной власти, предполагающих, в частности, эффективное расследование пыток, похищений и убийств с участием сил безопасности и самообороны Крыма.

В случае с похищениями или насильственными исчезновениями в докладе дается ссылка на материал "Насильственные исчезновения в Крыму", составленный украинской общественной организацией "КрымSOS". "По оценкам украинской НПО "КрымSOS", за период с марта 2014 года по март 2017 года представители Российской Федерации были прямо или косвенно причастны как минимум к 36 случаям насильственных исчезновений".

В документе говорится, что "первый зафиксированный случай насильственного исчезновения в Крыму произошел 3 марта 2014 года, менее чем через неделю после учреждения пророссийского правительства в Крыму 27 февраля. В марте Решат Аметов, проукраинский активист, был похищен в Симферополе и найден мертвым две недели спустя".

Из доклада следует, что это и есть та "одна внесудебная расправа", поскольку дальше говорится, что Аметов "был похищен, подвергнут пыткам и казнен во внесудебном порядке людьми, которые, предположительно, являлись членами крымской самообороны. Он исчез 3 марта, после того как провел одиночный пикет перед зданием правительства Крыма в Симферополе".

"С того времени пропали без вести десятки людей, в основном, в 2014 году. Большинство жертв были освобождены похитителями через несколько часов или дней, однако местонахождение некоторых до сих пор неизвестно", - говорится в докладе.

Сотни заключенных и задержанных до суда были переданы в Российскую Федерацию, сообщается в документе, хотя эта практика строго запрещена международным гуманитарным правом. Среди задержанных - украинский режиссер Олег Сенцов, пойманный в Симферополе в мае 2014 года и перевезенный в РФ, где его осудили, приговорив к 20 годам лишения свободы.

В докладе упоминается, что под предлогом борьбы с экстремизмом власти России в Крыму проводили домашние обыски, запугивали и задерживали членов крымско-татарской общины. "Суды часто игнорируют заслуживающие доверия заявления о нарушениях прав человека в заключении", - говорится в докладе.

При смене гражданства жителей полуострова на российское наиболее пострадали три группы граждан: те, кто официально отказался от гражданства; гражданские служащие, которые вынуждены были отказаться от своего украинского гражданства или потерять работу; жители Крыма, которые не соответствовали правовым критериям для получения гражданства и стали иностранцами.

"Лица, имеющие вид на жительство и не имеющие гражданства Российской Федерации, не пользуются равенством перед законом и лишены важных прав", - говорится в докладе. "Они не могут владеть сельскохозяйственными землями, голосовать и быть избранными, зарегистрировать религиозную общину, подавать заявления о проведении открытого собрания, занимать должности в государственной администрации и перерегистрировать свой частный автомобиль на полуострове".

"Обращение в гражданство жителей оккупированной территории можно приравнять к принуждению к присяге на верность власти, которую они могут считать враждебной, что запрещено четвертой Женевской конвенцией", - подчеркнул верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн.