В Эстонии более тысячи осужденных педофилов

- В последнее время правоохранительные органы критиковали за работу по теме педофилии. Создалось впечатление, что полиция недостаточно напрягается. Так ли это?

Андра Сильд: Нет. Цифры говорят о другом.

Реймо Райвет: В прошлом годы мы отправили в Пыхьяскую окружную прокуратуру более 130 уголовных дел, в позапрошлом – 93 и в 2014 – 70. За девять месяцев этого года от нас в прокуратуру было передано уже 210 уголовных дел. Выводы делайте сами.

- Это говорит о том, что педофилов у нас становится все больше?

Сильд: Нет, я думаю, что это скорее следственные органы стали лучше выполнять свою работу.

Райвет: Я бы добавил еще увеличение осведомленности людей. Это может быть причиной, почему мы хотим рассказывать такие истории СМИ. Да, мы взяли на работу новых следователей, но факт в том, что это очень скрытое преступление, где найти потерпевшего чертовски трудно, и ни один журналистский эксперимент эту проблему не решит.

- В чем суть эти 210 уголовных дел?

Райвет: Это контактные преступления: развращение, фотографирование детей, скачивание детского порно из Интернета. Все дела касаются Таллинна и Харьюмаа.

- Все 210 связаны с несовершеннолетними?

Райвет: Да, преступления сексуального характера, направленные против несовершеннолетних. Детьми из них в прошлом году являлись примерно 50 потерпевших, а в этом – почти 70.

Сильд: В 2016 году суд вынес обвинительные приговоры почти 80 преступникам, совершившим свои преступления против детей. В этом году прокуратура передала в суд почти 80 дел. На данный момент вынесено 33-35 обвинительных приговоров. Это не мало. Это отличный результат труда. Кроме того, были некоторые уголовные дела, производство по которых прокуратура прекратила по принципу опортунитета.

- Какие случаи заканчиваются так?

Сильд: Хранение детского порно в очень маленьких количествах.

- Сколько это – очень маленькое количество?

Сильд: Меньше десяти. В тех масштабах, с которыми мы работаем, это очень маленькое количество. Но это единичные случаи. В этом году таких было меньше пяти. Плюс пара несовершеннолетних, которых отправили в комиссию по делам несовершеннолетних.

- Если человеку отправляют на телефон фотографию голого ребенка, означает ли это, что он участвует в преступлении?

Сильд: Нет. Получение фотографий преступлением не является. А вот отправка и хранение – да.

- Каков он типичный педофил? Предположу, что это мужчина.

Сильд: Как правило.

- Есть и женщины?

Сильд: Единицы. За те 14 лет, как в прокуратуре появились прокуроры, специализирующиеся на этой теме, виновными были признаны четыре женщины. Это не очень много.

- Сколько лет среднему педофилу?

Сильд: Женщины – пожилые, а возрастная шкала мужчин очень широкая. Начиная с 18 и до 79 лет. В среднем: от 30 до 50 лет.

- Чаще речь идет о единичных происшествиях, или у одного педофила обычно больше жертв?

Райвет: Зависит от обстоятельств. Если речь идет о внутрисемейном случае, потерпевший, как правило, один. Может быть, два. А если речь идет о чужом ребенке, то потерпевших обычно больше.