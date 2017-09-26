Зарплаты в конвертах в строительном секторе: государство недосчиталось более пяти миллионов евро

Как отмечает заместитель руководителя отдела контроля Налогово-таможенного департамента Кайдо Лемендика, в вопросе так называемых черных зарплат строительный сектор всегда был самым проблемным, а в этому году ситуация только ухудшилась по причине резко возросших объемов строительства.

Зарплаты в строительном секторе растут, что побуждает многих уклоняться от уплаты налогов. По этой причине Налогово-тамоенный департамент намерен ужесточить контроль в это сфере.

Налоговики отмечают, что, по их данным, в июле оборот строительных предприятия составил 160 млн евро. Четверть этой суммы приходится на долю фирм, где зарплаты, скорее всего, платят в конвертах.

Ведомство изучает финансовую отчетность предприятий. Если выясняется, что задекларированная зарплата (брутто) составляет менее 807 евро (70 процентов от среднего показателя), то налоговики берут фирмы под пристальный контроль.

«Мы общались с представителями строительных фирм, которые заверили нас, что сейчас сложно найти строителя, который будет работать менее чем за 1000 евро», - сказал Леменди.

Лишь в этом году финансовый ущерб в размере 5,5 млн евро нанесли государству строительные компании, которые выплачивают своим работникам зарплаты в конвертах. Но это не конечная цифра, поскольку на рынке по-прежнему трудятся строители, которые нигде не зарегистрированы. В ходе еженедельных проверок на стройплощадках обнаруживают иностранных рабочих, не имеющих разрешения на трудовую деятельность .

В Налогово-таможенном департаменте отмечают, что меньше всего проблем бывает в случае с гостендерами, когда работу выполняют известные подрядчики. Чаще всего от уплаты налогов укрываются небольшие строительные фирмы. В то же время нельзя взваливать всю вину на небольшие строительные компании. Чаще всего проблемы с налогами бывают у субподрядчиков.

Представители Налогово-таможенного департамента, поведали, что в некоторых случаях они узнавали о выплатах зарплат в конвертах от самих строителей, у которых возникал конфликт с работодателем. Также нарушения выявляют в ходе регулярных проверок.