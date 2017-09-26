Снос опасного здания обернулся скандалом с привлечением полиции

На прошлых выходных осуществлялись работы по сносу здания, расположенного на улице Кеск. Распоряжение о сносе выдала местная горуправа в прошлую пятницу, сообщает Valgamaalane.

Городские власти обращали внимание на здание еще в феврале 2015 года и даже отправили его владельцу письмо, в котором говорилось, что дом может представлять опасность для людей и находящегося вокруг его имущества. Тогда владелец здания ничего не предпринял.

В итоге горуправа заказала экспертизу, которая подтвердила опасения – здание для жилья непригодно, а его рыночная стоимость и вовсе равна нулю. На основании этой экспертизы в декабре прошлого года было выдано постановление о сносе здания. Копии постановления были отправлены владельцу здания, другим заинтересованным лицам и Департаменту защиты памятников старины.

С февраля по август этого года к зданию 12 раз приезжала полиция, так как в дом проникали бездомные, которые могли устроить пожар. Стоит отметить, что всего в трех метрах от здания расположен деревянный многоквартирный дом, а всего полуметре музыкальная школа, в которой каждый день находится множество детей.

Восьмого сентября дом еще раз осмотрели. Выяснилось, что хозяин за все это время ничего не предпринял, чтобы гарантировать безопасность. Горуправа пришла к выводу, что здание опасно для жизни людей и чужого имущества и его нужно ликвидировать.

Защитники памятников старины другого мнения

Департамент защиты памятников старины утверждает, что у городской управы не было разрешения на снос здания. «У городских властей не было ни строительного разрешения, необходимого в таких случаях, ни разрешения на проведение работ от Департамента защиты памятников старины», - отмечает ведущий инспектор Трийн Тальк.

Распоряжение горупарвы поступило к нам в пятницу в 15.35. «Поскольку действия по сносу здания были незаконны, то в пятницу вечером мы составили акт, предписывающий приостановить работы. Его мы отправили в горупарву и фирме, осуществляющей работы по сносу», - отметила Тальк.

Когда инспектор департамента в субботу около 10 часов утра прибыл на объект, то работы по сносу продолжались. Инспектор вызвал на место полицию.

Поскольку снос здания был уже на той стадии, когда оставлять полуразрушенное здание стоять в таком виде и ждать решения суда не представлялось возможным, то департамент принял решение позволить довести работы до конца.

При этом департамент настаивает на том, что исторические здания без разрешения ломать нельзя, даже если они могут представлять опасность.

По словам руководителя отдела городского планирования Валга Урмаса Мельдре, снос здания осуществлялся на основании закона об охране порядка и поэтому не требовал никаких согласований. «Согласования не нужны, так как мы ликвидировали опасность», - отметил Мельдре.

«Мы получили много жалоб от соседей, жителей города и полиции. Это здание доставляло большую головную боль и по другому действовать было нельзя. Рядом же музыкальная школа», - отметил чиновник.