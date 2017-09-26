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Скандал Ryanair: авиакомпания снижает цены на билеты

Rus.Postimees.ee
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Сообщи
Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири. | ФОТО: ALESSANDRO BIANCHI/REUTERS

Авиакомпания Ryanair вскоре после объявления о более чем 2000 отмененных рейсов сообщила о снижении цен на полеты. Напомним, что из-за кризиса пострадали уже более 400 000 пассажиров, пишет Русский TVNET.

На домашней страничке Ryanair появилась реклама об акции на 1 000 000 билетов, цена которых теперь начинается от 9,99 евро. Скидки главную очередь относятся к полетам из Ирландии в Великобританию, однако доступны и такие страны, как Германия и Франция. Билеты можно приобрести начиная с октября этого года и до февраля 2018 года.

Портал The Independent указывает, что на сайте Ryanair сейчас можно найти еще более дешевые билеты - даже за пять евро.

Как уже сообщал Русский TVNET, Ирландский лоукостер Ryanair отменил от 40 до 50 рейсов в день на ближайшие шесть недель, чтобы дать сотрудникам уйти в отпуск после пикового летнего сезона. Появились слухи о том, что кризис Ryanair вызван переходом пилотов в другие авиакомпаний, особенно в Norwegian Air. Однако руководитель Ryanair Майкл О'Лири категорически отрицает дефицит пилотов. Он во всем винит гнусную погоду и плохо составленный график.

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