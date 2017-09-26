Обзор: по какой цене можно купить в Таллинне гаражный бокс

1. Подземный гараж в центре города

Это парковочное место площадью 15,4 м2 находится на втором этаже подземного гаража в только что построенном доме Poordi Residents. Место для парковки продается отдельно от квартиры, оформлено как квартирная собственность и стоит 25 000 евро. Ворота в гараж открываются пультом.

Фото: KV.EE

2. Бюджетное парковочное место в доме на Лийкури, 8a

Собственником этого места в гараже можно стать за 3000 евро. Если вы купите сразу два, то сэкономите: за два просят всего 5500. В доме видеоохрана, въезд в гараж охраняет дежурный.

Фото: KV.EE

3. Охраняемое гаражное место на Каупмехе, 7

Место для машины в теплом гараже на первом этаже жилого дома в центре Таллинна стоит 19 000 евро. В доме есть видеоохрана, а по ночам гараж охраняет сторож, который раз в час обходит свои владения дозором. Кроме этого, эксплуатационные расходы за парковочное место невелики: так, зимой они составляют 20 евро в месяц.

Фото: KV.EE

4. Парковка недалеко от D-терминала

Место для парковки во дворе дома по адресу Kaру,20 позволяет, оставив там машину, быстро добраться до центра, пассажирского порта или близлежащих офисов. Цена скромного парковочного места - 9900 евро.

/ KV.EE

5. Теплый гараж с кладовкой на улице Лийваоя

16-метровое парковочное место в отапливаемом гараже в Кадриорге обойдется в 15 000 евро. В цену входит и небольшая, площадью 1,6 м2 кладовка. На этаже - камеры наблюдения, а ворота открываются автоматически, с помощью телефона.