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Налоговики: из-за заправки топливом за границей Эстония потеряла с начала года 20 млн евро

Rus.Postimees.ee
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Топливо. | ФОТО: Caro / Scanpix

В Налогово-таможенном департаменте считают, что из-за того, что транспортные предприятия стали больше заправлять автомобили за пределами Эстонии, государство потеряло в этом году 20 млн евро, пишет Rus.ERR со ссылкой на ERR Uudised.

«На основании поступивших в Налогово-таможенный департамент данных о возврате налога с оборота объем заправок местных транспортных предприятий за пределами Эстонии за год составил 100 млн литров», - сказал руководитель инфоотдела департамента Янек Лейс.

С конца прошлого года заправка за пределами Эстонии увеличилась приблизительно на 40 млн литров. «С учетом этих данных мы оцениваем налоговый ущерб от заправки за границей в 20 млн евро, что также соответствует летнему экономическому прогнозу Министерства финансов», - отметил он.

«При оценке влияния заправки за пределами Эстонии следует учитывать, что и до 2017 и 2016 года эстонские транспортные предприятия в большом объеме заправлялись за границей, выполняя заказные зарубежные перевозки», - отметил Лейс, добавив, что важно различать, насколько увеличился объем заправок за пределами Эстонии.

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