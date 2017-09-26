Иванова обвинила Ратаса в недостаточной прорусскости

«Это очень правильные вопросы: почему Эдгар Сависаар и Ольга Иванова идут на выборы со своим избирательным союзом? Почему Иванову отчислили из партии? А потому, что Иванова не разделяет тех взглядов, которые претворяет в жизнь Центристская партия. Центристы занимаются сейчас масштабным обманом избирателей», - сказала Иванова в видео, опубликованном в сети Facebook на странице «Выборы в Эстонии».

«А потому, что все обещания, которые раздавала в течение последних десяти или двенадцати лет оппозиционная партия, которой руководил Эдгар Сависаар, содержали пункт: сохраним русскую школу. Что теперь стало с русской школой? Ничего. Три гимназии в качестве эксперимента получат возможность учить на русском языке при условии, что через шесть лет выпускники этой школы сдадут экзамен по эстонскому языку на уровень С1. С1 не требует ни один университет. В2 – это достаточный уровень, чтобы после школы пойти в университет.

Во-вторых, ветераны Чернобыля. Замечательный пункт, с которым центристы регулярно выходят. Был даже подан законопроект и так далее. Я как честный депутат Рийгикогу напоминаю о чернобыльцах, которых осталось всего около 1500 человек, премьер-министру начиная с января: когда мы, наконец, выполним свое обещание? Когда мы дадим им возможность вне зависимости от цвета паспорта на государственную дотацию на расходы на лечение и поправку здоровья? Один раз с этим был не согласен IRL, один раз – социал-демократы», - сказала Иванова.

«Что еще? Двух наших русских министров, которые пошли в правительство, успешно уволили в мае. У нас больше нет русскоязычных министров. Сейчас из партии почему-то убирают русских. Из 31 отчисленного человека 95 процентов были русскими, которые поддержали Союз Сависаара», - добавила она.

Иванова выдвинула прежним однопартийцам и претензию в наличие цензуры: «Страницы газет „Столица“ и „Pealinn“ для нас закрыты, также как и утренняя программа Первого Балтийского канала. Это абсолютная цензура со стороны созданного Эдгаром Сависааром концерна городских СМИ. Вы же читаете „Столицу“ и смотрите ПБК, вы же понимаете, о чем я говорю», - сказала Иванова.

Присоединение к Союзу Сависаара она объяснила так: «Я понимаю, что ситуация сложная, и мне даже жаль избирателей, но у меня не осталось ничего другого. Я не хотела ходить по Ласнамяэ с лозунгом, что Юри Ратас – молодец, если я сама в это не верю. К сожалению, я не вижу у него желания претворить в жизнь те пункты программы, благодаря которым центристы получили в Рийгикогу 27 мест. Места получили только потому, что центристы говорили с русскоязычным избирателем. Но на сегодня ситуация изменилась, кампания стала лицемерной».

«Я хотела еще сказать о гражданстве. Нулевой вариант был бы классным. А как ведет себя Юри Ратас? Юри Ратас дал интервью, в котором он сказал, что поддерживает нулевой вариант гражданства. Через два дня я наблюдала, как Ратас отвечал в Рийгикогу на вопросы депутатов от EKRE и Партии реформ и уже отступил от своих прежних слов. Он заверил, что не поддерживает нулевой вариант гражданства. Что люди должны доказать свою лояльность государству, что они должны знать государственный язык и так далее. Это нельзя назвать иначе, как лицемерием», - отметила Иванова.

«Центристская партия всегда обещала нормализовать отношения с соседней страной. Вы заметили, чтобы что-то улучшилось? Во время работы премьер-министра из числа центристов из Нарвы были высланы дипломаты, премьер узнал об этом из газет. Иностранным журналистам он говорил, что отношения Эстонии и России на нуле, что их нет. Интересно, на каком основании центристы надеются на дальнейшую поддержку прежних избирателей?» - задалась вопросом Иванова.