Глава известной строительной фирмы предстал перед судом

На процессе, начавшемся в Курессаареском здании Пярнуского уездного суда, Пертенс (52) после речи прокурора заявил, что не совершал вменяемые ему в вину поступки и не признает себя виновным, передает новостной портал ERR.

Во вторник суд изучил письменные доказательства и заслушал свидетелей, сообщила пресс-секретарь суда Яаника Лусти.

Согласно обвинению Ляэнеской окружной прокуратуры, Пертенс, являясь членом правления предприятия, сознательно представил ложные документы, чтобы помочь представителю другого предприятия путем мошенничества получить пособие из фонда Центр инвестиций в окружающую среду (Keskkonnainvesteeringute Keskus, KIK).

Согласно обвинению, Пертенс одобрил для другого предприятия ценовое предложение, акт о проделанной работе и счет с ложными данными, а также сознательно заключил предназначенный для содействия мошенничеству договор о приеме на работу, содержащий неверные данные.

Читайте подробнее на портале ERR.