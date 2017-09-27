Поселившийся в доме гриб довел семью до банкротства

В редакцию Postimees обратился хозяин дома, на жилище которого два раза подряд нападал домовой гриб. Борьба с паразитом и ремонт обошлись в такую внушительную сумму, что семья в итоге оказалась в состоянии банкротства. Кажется, что ждать помощи просто неоткуда.

Рейн рассказал, что в 2013 году, взяв жилищный кредит в банке SEB, он с семьей приобрел дом в Отепяэ, который они полностью и с большим усердием отреставрировали. Грибка нигде видно не было, даже плесень ни разу не бросилась в глаза. «Но в новом доме мы смогли прожить всего год, когда начали ощущать в коридоре странный запах грибов. А в скорости стало казаться, что пол в коридоре и на кухне словно вздыбливается, поднимается кверху», - рассказал Рейн. Семья рассказала о происходящем строителям, которые выкрыли пол в одном углу. Этого оказалось достаточно. То, что они увидели, ужаснуло – жуткое похожее на гриб образование.

Ни семья, ни строители никогда раньше не сталкивались с домовым грибом, поэтому обратились к специалистам, которые пришли на место, чтобы оценить обстановку. Кусок гриба забрали с собой и отвезли в лабораторию: «Оттуда пришел, к сожалению, самый плохой ответ. Выяснилось, это настоящий домовой гриб». С этого момента семья начала тратиться на борьбу с грибом: прежде всего, нужно было оплатить лабораторные исследования.

Проводившая исследования фирма предложила и работы по ликвидации, но для семейного кошелька это было не под силу. Помощь фирма все же оказала: начавшая борьбу с домовым грибом семья была проконсультирована настолько, насколько это было возможно.

Рейн говорит, что о произошедшем сразу проинформировали банк и страховую компанию: «В страховке сказали конкретно, что домовой гриб исключает компенсацию расходов. Банк сказал, что дом является залогом по кредиту, поэтому все нужно как можно скорее привести в порядок, а после предоставить фотографии о проделанной работе. Никакого дополнительного финансирования они не предложили…» О равнодушии банка хозяин дома говорит с некоторым раздражением. При помощи родственников и друзей провели работы по ликвидации и ремонту на 5000 евро, фото с результатами отправили в банк. Казалось, что беда миновала и можно постепенно возвращаться к нормальной жизни, но все оказалось иначе.

«К сожалению, идиллия продолжалась лишь до конца 2016 года, когда в начале зимы мы снова обнаружили домовой гриб!», - говорит Рейн. Все сделали, как и в прошлый раз: сообщили в банк и в страховую компанию. Страховщики вновь отказались пойти навстречу, а банк взял время на размышление.

«И вдруг начали твориться чудеса. Банк SEB – узнав, что произошло, - начал требовать, чтобы мы задним числом предоставили проект строительных работ, который в свою очередь привел к требованию предоставить проект работ по электричеству, энергомаркировки и разрешения Спасательного департамента. Семья постепенно выполняла требования, за которыми следовали новые, в итоге пришлось заказать и новый оценочный акт. Последний был сделан в надежде, что банк выдаст на ремонт дома такой необходимый дополнительный кредит. «И тут банк плюнул нам в лицо, сказал, что ценность дома резко упала и больше не покрывает имеющийся кредит», - рассказал хозяин. Дом был заложен за кредит, поэтому семье пришлось искать средства и делать ремонт. Причем, банк выставил требование, что ликвидировать грибок должна официальная фирма. Оказавшаяся в западне семья сумела одолжить деньги в банке LHV. Рейн говорит, что другого выхода не было, поскольку родной банк бросил их в беде.