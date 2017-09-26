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Премьер Испании отменил визит в Таллинн на саммит ЕС

BNS
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Премьер-министр Испании Мариано Рахой. | ФОТО: ENRIQUE CALVO/REUTERS/Scanpix

Премьер-министр Испании Мариано Рахой не примет участие в цифровом саммите Европейского Союза в пятницу в Таллинне в связи с намеченным на предстоящие выходные в Каталонии референдуме о независимости региона.

Об этом агентству AFP сообщил на условиях анонимности источник в правительстве Испании.

«Принято решение, что будет лучше, если премьер-министр в пятницу примет участие в заседании правительства по вопросу о положении в Каталонии», - отметил источник.

Референдум о независимости Каталонии намечен на 1 октября.

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