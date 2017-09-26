В Виймси спасли советского военного моряка

Вчера на открытие восстановленной картины на стене бывшего здания клуба прибыли члены волостной управы и волостного собрания Виймси.

"Проект был осуществлен при поддержке волости, и мы как налогоплательщики внесли свой вклад", - сказал член волостного собрания Виймси Отть Каск. Проект обошелся в 8000 евро.

"На острове Найссаар остался отпечаток военной истории и царского, и, конечно, советского времени. Один из примеров - роспись на этой стене. Это ведь история", - сказал Каск.

По словам руководившего реставрацией профессора Эстонской художественной академии Хилкка Хийопа, перед ним, конечно, возник вопрос, насколько необходимо восстанавливать эту роспись. "Я сначала подумал, почему средств на какую-нибудь средневековую церковь нет, а на это - есть. Но ведь цель - не только эта роспись, а более широкое осмысление искусства военных лет", - сказал Хийоп, добавив, что это очень большая работа. По его словам, планируется картографировать сохранившиеся памятники военных времен и подробно их проанализировать.