Государство обеспечит неграждан пособием для ликвидаторов чернобыльской аварии

«Это знаковое решение, которое устраняет несправедливость в отношении тех жителей Эстонии, которые в свое время были принудительно посланы ликвидировать чернобыльскую атомную катастрофу, а сегодня не имеют гражданства», - заявил премьер-министр Юри Ратас.

«Тем не имеющим гражданства людям, которые участвовали в ликвидации атомной катастрофы и были посланы в Чернобыль из Эстонии, на основании «Закона о социальном обеспечении» будут платить пособие для компенсации расходов на восстановление здоровья в размере 230 евро, - уточнил Ратас. – Эта поправка касается 1400 человек».

Пособие репрессированным гражданам Эстонии и тем эстонским гражданам, кого принудительно послали ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС, также вырастет со 192 до 230 евро. Из Эстонии ликвидировать последствия чернобыльской аварии в свое время были посланы более 4500 человек.