Департамент авиации начал расследование из-за несогласованного полета параплана в Таллинне

На видео, снятом корреспондентом "Актульной камеры на русском языке" во вторник в 17:32, видно, как параплан с двумя людьми летит через столицу Эстонии в южном (юго-западном) направлении, пишет rus.err.ee.

В АО "Аэронавигационная служба" (Lennuliiklusteeninduse AS) отметили, что из видео сложно сделать вывод, насколько сильно параплан вылетел из зоны, в которой согласованные полеты парапланов разрешены.

"Речь в любом случае идет о явном нарушении закона, поскольку полет параплана в Таллинне 26 сентября не был согласован с диспетчерами вышки Аэронавигационной службы", - заявил "АК" руководитель отдела управления полетами Юллар Салумяэ.

В Департаменте авиации добавили, что ведомство начало расследование в отношении данного инцидента.