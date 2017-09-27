Фото: полиция и МуПо провели совместный рейд в центре Таллинна

От местных жителей поступают жалобы на загрязняющих окрестности асоциалов. Кроме того, бездомные в нетрезвом состоянии устраивают между собой драки и беспокоят прохожих. Также они оккупировали трамвайные и автобусные остановки: там они спят, общаются и справляют нужду. По словам местных жителей, большой минус в том, что на рынке продаются дешевые алкогольные напитки, одеколоны и прочее.

В результате сегодняшнего рейда бездомные покинули свои насиженные места, но, очевидно, что завтра-послезавтра вновь вернутся.

Некоторые бездомные уже хорошо знакомы стражам порядка, некоторые из них даже бывали в приюте. К сожалению, у них нет желания работать и они собираются вместе в определенных местах. Одним из таких популярных мест в Таллинне и является Центральный рынок.

По словам руководителя МуПо Айвара Тоомпере, речь идет о проблеме, решение которой необходимо искать в сотрудничестве с государством и городом. Но очень тяжело направить в приют человека и помочь ему, если он сам этого не хочет.