Годовщина крушения парома «Эстония»: один из пассажиров рассказал, как ему удалось спастись

«Это случилось в первом часу ночи. Я уже был в каюте. Был один и пытался уснуть, когда паром вдруг резко накренился и я упал с койки. Я решил выйти и узнать, что происходит», - вспоминает произошедшее 23 года назад Андрус.

В путешествие на пароме он отправился с тремя друзьями, но в момент катастрофы они были не с ним и он не знал, где они именно находятся. В итоге лишь он и еще один его друг выжили, другие двое, к сожалению, погибли.

Адрус говорит, что в тот момент его одолело сильное желание жить: «Инстинкт был настолько силен, что он заставил меня двигаться и действовать».

По его словам, тот факт, что он был один, возможно, и помог ему выжить, ведь ему не надо было за кем-то следить и кому-то помогать, можно было сосредоточится на себе и искать выходы к спасению.

Когда он покинул каюту, на пароме уже царила паника, везде было очень много людей, но ему все же удалось выбраться на палубу.

«Когда я оказался на палубе, кто-то из членов команды раздавал всем спасательные жилеты. Один он протянул и мне», - продолжает рассказ мужчина.

Он говорит, что не решился прыгать, поскольку казалось, что очень высоко и в темноте тяжело было понять, что вокруг происходит. Андрус помнит, что в один момент паром полностью рухнул набок и он передвигался в сторону кормы парома, где была вертолетная палуба.

Андрус Майдре в больнице в Турку / ERR

Андрус стал одним из тех, кого рано утром достал из воды вертолет. Так он оказался в больнице Туркуского университета в Финляндии.

Несмотря на пережитую трагедию, сейчас мужчина работает на той же линии в EstLine.