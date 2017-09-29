Дневник крушения «Эстонии»: пассажир из 1024-й каюты

Светлая улыбка и сверкающие глаза. Таких, как Инт, возраст не берет, в том числе и года, когда жизнь висит на волоске от смерти. Ветреной ночью 28 сентября 1994 года он находился на нулевой палубе, расположенной под автомашинами, где по официальной версии начались трагические события. Именно над его каютой был расположен визер, который вроде как сломался, позволив попасть на автопалубу огромной массе воды. Инт показывает фотографии, на которых он вместе со спасшимися друзьями. Дайнис. Николай. Море не забрало их жизни. У многих забрало. 28 сентября, нулевой этаж, 1024-я каюта.

- 28 сентября — второй день рождения? 23 года. Ты вспоминаешь этот день как-то особенно?

- Я чту его как второй день рождения. Сначала с остальными из Латвии, кто спасся, мы ходили в море. Каждый год приезжают друзья, поздравляют. Мы сидим, вспоминаем. Спустя годы все больше понимаем, что главное в жизни — люди, которые вокруг нас.

- Сознание человека сильные переживания выключает из памяти. Ты четко помнишь события той ночи?

- Очень четко, детализированно. Ничего не стерлось. Был холодный сентябрьский день. Уже когда гуляли по Таллину, был очень сильный ветер. Когда корабль вышел из залива и вошел в открытое море, ветер стал сильнее. Начало качать все больше и больше. Когда после 23:00 стемнело, я вышел на палубу, ветер дул так сильно, что было сложно открыть дверь. Посмотрел через борт, море бушевало. Черные-черные волны… Потом я спустился вниз в каюту, чтобы пойти спать.

Моя каюта находилась на нулевой палубе, в носовой части корабля, прямо под автопалубой, т. е. ниже линии воды. Это было за полчаса до полуночи, люди на корабле еще гуляли по магазинам, сидели в ресторанах, играли в автоматы. В полночь мы уже были в середине моря, где у ветра наибольшая скорость. Такого ветра, хотя не могу назвать его экстремальным, я не видел ни до, ни после катастрофы.

Уже в каюте я услышал, как волны громко разбиваются о корпус корабля. Не мог из-за этого шума заснуть. Потом вдруг был громкий толчок, который тряхнул весь корабль. Сразу после этого, через какие-то полминуты, последовал второй толчок, прозвучал металлический скрежет. Тогда у меня было чувство, что корабль наскочил на мыс, поскольку низ парома будто проскочил мимо чего-то большого. Спустя пару секунд судно уже накренилось примерно на 30 градусов. Было четко ясно, что случилось что-то серьезное. Поскольку нос корабля наклонился вниз, мне было сложно выбраться из постели. Я не смог одеться быстро схватил какие-то вещи, что были под рукой. Когда открыл дверь каюты, в коридоре уже была вода. Было сложно добраться до лестницы, вода хлестала, ноги скользили по ковру. Я про себя думал: «Кто придумал такую конструкцию корабля?!», поскольку стены были полностью гладкими, не за что было ухватиться, только ручки дверей в каюты, а между ними — гладкая стена.