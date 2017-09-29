Дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси залили строительной пеной и разрисовали

Институт здоровья обещал установить камеры видеонаблюдения, однако пока этого сделано не было, сообщает портал Rus.err.ee.

"Посмотреть, кто это сделал, невозможно, потому что видеокамеры еще не установлены", - пояснила руководителей недоходного общества Convictus Eesti, оказывающего помощь наркозависящим, Инна Фарбер.

По ее словам, местные жители с самого начала противились открытию пункта обмена шприцев в своем доме. "Объясняли они это тем, что наркоманы агрессивны, а как можно охарактеризовать этот поступок?", - задала риторический вопрос Фарбер.

Фото пострадавшей от вандалов двери можно посмотреть здесь и здесь.