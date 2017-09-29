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Дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси залили строительной пеной и разрисовали

Rus.Postimees.ee
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Жилой дом на улице Ситси, 28. | ФОТО: Eero Vabamägi

Пункт обмена шприцев, расположенный в помещениях жилого дома на улице Ситси, против открытия которого протестовали и протестуют местные жители, пострадал от неизвестных вандалов: входная дверь была залита строительной пеной и разрисована.

Институт здоровья обещал установить камеры видеонаблюдения, однако пока этого сделано не было, сообщает портал Rus.err.ee.

"Посмотреть, кто это сделал, невозможно, потому что видеокамеры еще не установлены", - пояснила руководителей недоходного общества Convictus Eesti, оказывающего помощь наркозависящим, Инна Фарбер.

По ее словам, местные жители с самого начала противились открытию пункта обмена шприцев в своем доме. "Объясняли они это тем, что наркоманы агрессивны, а как можно охарактеризовать этот поступок?", - задала риторический вопрос Фарбер.

Фото пострадавшей от вандалов двери можно посмотреть здесь и здесь.

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