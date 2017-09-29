На Украине упал самолет, есть погибшие

На место происшествия выехали спасатели, а также руководство военной части, которая базируется в Староконстантинове Хмельницкой области, пишет портал "Корреспондент".

На данный момент проходят следственно-оперативные действия.

Подробности происшествия устанавливаются.

Командование Воздушных Сил ВСУ подтвердило информацию об авиакатастрофе.

"Сегодня, 29 сентября, в 12.21 во время выполнения учебного полета потеряна связь с самолетом Л-39 в районе населенного пункта Староконстантинов. В результате авиационной катастрофы два пилота погибли. На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы. Причины авиационной катастрофы выясняются", - сообщила пресс-служба командования на своей странице в Facebook.