Новый iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки

Женщина по фамили Ву из тайваньского города Тайчжун приобрела золотой iPhone 8 Plus на 64 Гб 23 сентября, на следующий день после старта продаж нового гаджета от Apple. Спустя пять дней устройство взорвалось во время подзарядки, пишет Gazeta.ru.

Сообщается, что в тот момент iPhone 8 Plus был заряжен на 70%, и при этом использовалось оригинальное зарядное устройство. Владелица телефона утверждает, что он взорвался спустя три минуты после подключения к сети. В результате взрыва задняя панель гаджета отделилась от корпуса.