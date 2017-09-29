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Новый iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Artyom Korotayev/Artyom Korotayev/TASS

На острове Тайвань произошел первый случай возгорания смартфона iPhone 8 Plus, сообщает портал Gizmochina.

Женщина по фамили Ву из тайваньского города Тайчжун приобрела золотой iPhone 8 Plus на 64 Гб 23 сентября, на следующий день после старта продаж нового гаджета от Apple. Спустя пять дней устройство взорвалось во время подзарядки, пишет Gazeta.ru.

Сообщается, что в тот момент iPhone 8 Plus был заряжен на 70%, и при этом использовалось оригинальное зарядное устройство. Владелица телефона утверждает, что он взорвался спустя три минуты после подключения к сети. В результате взрыва задняя панель гаджета отделилась от корпуса.

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