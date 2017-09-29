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В Таллинне ребенок попал под машину

Пострадавший в тяжелом состоянии

Rus.Postimees.ee
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Скорая помощь. | ФОТО: Tairo Lutter

Сегодня около пяти часов вечера в Пирита машина сбила переходящего дорогу на красный cвет светофора  мальчика. В тяжелом состоянии ребенок доставлен в больницу.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры говорит, что ДТП произошло в Пирита на улице Тооминга-теэ.

По предварительным данным, девятилетний мальчик переходит дорогу на красный cвет светофора. Мальчика сбил автомобиль Škoda, в который в свою очередь врезалась машина Toyota.

Мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

Все обстоятельства ДТП будет выяснены в ходе расследования.

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