В Таллинне ребенок попал под машину

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры говорит, что ДТП произошло в Пирита на улице Тооминга-теэ.

По предварительным данным, девятилетний мальчик переходит дорогу на красный cвет светофора. Мальчика сбил автомобиль Škoda, в который в свою очередь врезалась машина Toyota.

Мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

Все обстоятельства ДТП будет выяснены в ходе расследования.