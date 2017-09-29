В Таллинне ребенок попал под машину
Пострадавший в тяжелом состоянии
29 сентября 2017 г., 18:33
Сегодня около пяти часов вечера в Пирита машина сбила переходящего дорогу на красный cвет светофора мальчика. В тяжелом состоянии ребенок доставлен в больницу.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры говорит, что ДТП произошло в Пирита на улице Тооминга-теэ.
По предварительным данным, девятилетний мальчик переходит дорогу на красный cвет светофора. Мальчика сбил автомобиль Škoda, в который в свою очередь врезалась машина Toyota.
Мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.
Все обстоятельства ДТП будет выяснены в ходе расследования.