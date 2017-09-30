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Фото и видео: в ходе погони полиции пришлось прострелить колесо пытавшемуся скрыться автомобилю

Rus.Postimees.ee
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Поздно вечером в пятницу сотрудникам полиции пришлось воспользоваться огнестрельным оружием, чтобы задержать автомобиль, водитель которого проигнорировал требование остановиться, пишет Postimees.

В пятницу, 29 сентября, около 21.00 в поселке Лоо Харьюского уезда сотрудники полиции подали сигнал остановиться автомобилю Audi. Водитель транспортного средства проигнорировал указание полицейских и попытался скрыться.

Чтобы задержать нарушителя, патрульным пришлось использовать огнестрельное оружие, с помощью которого удалось прострелить шину автомобиля и остановить его.

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