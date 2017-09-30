Оказавшиеся в беде в Швейцарии эстонские альпинисты спаслись благодаря параплану

«До последнего дня все шло хорошо. Потом начались проблемы», - поведал Янно Рясса TV3.

Мужчины планировали взобраться до вершины горы, откуда позже спуститься на параплане. Так, они уже покоряли Монблан, откуда также совершали спуск. Рясса сказал, что они планировали уложиться не более чем в шесть часов, пишет Postimees.

«После 15-часового подъема мы добрались до вершины», - вспоминает он. Они были настолько вымотаны, что решили переночевать на горе. С собой у них были термостойкие спальные мешки, аптечка, еды и напитки.

Экстремалы отмечают, что они были готовы к непростым условиям. Правда, в какой-то момент им пришлось смастерить из параплана палатку, чтобы не замерзнуть. Несмотря на приключения, путешественники не собираются отказываться от опасного увлечения.

В воскресенье, 17 сентября, эстонские альпинисты поднялись на горную вершину Юнгфрау, расположенную на высоте 4158 метров. Внезапно погодные условия ухудшились, началась снежная буря, которая не позволила путешественникам вернуться обратно.

Около 19.00 мужчины позвонили в службу спасения и сообщили, что из-за шторма они не в состоянии спустится с горы, и что им требуется помощь. Непростые погодные условия не позволили спасателям отправиться на поиски на вертолете. Ночью температура воздуха опускалась до -15 градусов, которые с учетом сильного ветра ощущались как минус 30.

К утру понедельника шторм поутих, поэтому спасатели на вертолете смогли добраться до путешественников и доставить их на землю. Врачебный осмотр не выявил у мужчин проблем со здоровьем.