Фото: кандидат от cоюза Сависаара признался, что разрисовал пункт обмена шприцев

На своей странице в Facebook Гаевой опубликовал свою фотографию на фоне разрисованной двери пункта обмена шприцев, а также снимок послания со следующим текстом: «На вас проклятие! Вы не люди! Смерть! Смерть! Уходите!» По словам молодого человека, он общался с жителями домов, расположенных возле пункта обмена шприцев на улице Ситси, и они уже находятся на грани. «Не знаю правильно ли я поступил, но по-другому в этот момент я не мог! Взяв, что было под рукой, вместе с местными ребятами, мы сделали то, что сделали! Cудить Вам!» - написал Гаевой.

В пятницу старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд в Facebook написал, что не осуждает эту акцию. Позже этот пост был удален, сообщает Postimees.

Институт развития здоровья открыл пункт обмена шприцев на улице Ситси, хотя против этого выступали как местные жители, так и старейшина района.