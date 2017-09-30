Пошла собирать ягоды и не вернулась: вертолет спас заблудившуюся жительницу Эстонии

29 сентября в 17.30 поступило сообщение, что 80-летняя женщина заблудилась на болоте Ряяма. Женщина вместе со знакомой пошла собирать ягоды. Они разошлись в разные стороны. Знакомая смогла вернуться, а 80-летняя женщина самостоятельно не нашла выход.

У женщины был с собой с заряженной батареей мобильный телефон, поэтому полиция была на постоянной связи с ней. В позиционировании не было необходимости, поскольку было известно, в каком районе находится заблудившаяся и где ее надо искать. На поиски женщины отправились полицейские с собаками и защитники правопорядка на ATV, которые проезжали так далеко, насколько это позволяла местность.

Женщина вынуждена была непрерывно описывать место своего нахождения. Полиция также включила сирену на машине, чтобы потерявшаяся могла двигаться на звук. Около 19.30 на подмогу был вызван вертолет, поскольку сирена не помогла вывести женщину из болота, а на улице становилось темно. Женщина увидела вертолет и описывала, приближается или отдаляется он от нее.

Вертолет искал женщину около часа, а после посадил на борт. Вертолет доставил ее в Пярнускую больницу, где медики провели осмотр. Она замерзла, но с ней было все в порядке и полиция доставила ее домой.

Полиция отметила, что большим плюсом было то, что у женщины с собой был заряженный телефон и они могли постоянно с ней быть на связи.