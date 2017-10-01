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Нужна ваша помощь! В Таллинне пропал 15-летний подросток

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего Карла из Таллинна.

15-летний Карл. / Politsei

С молодым человеком мать еще недавно общалась через социальные сети. Последний раз его видели 16 сентября вечером около рынка в Нымме на автобусной остановке.

На нем была зеленая спортивная кофта с капюшоном. С собой у юноши был сине-желтый рюкзак. Рост Карла составляет около 160 см. У него светлые волосы и крепкое телосложение.

Полицейские неоднократно проверяли места, где он может быть как в Эстонии, так и за ее пределами. Карл может находиться в Таллинне в районе Нымме.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о молодом человеке, позвонить по номеру 112.

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