Профессиональный вор, пытавшийся проникнуть в дом Певкура, признан виновным

Харьюский уездный суд 8 сентября признал в том числе пытавшегося проникнуть в дом председателя Партии Реформ Ханно Певкура квартирного вора Рене Йохансона виновным в нескольких эпизодах краж. В дом Певкура он пытался проникнуть рано утром 24 января, но сработала сигнализация и он сбежал.

Глава службы по борьбе с имущественными преступлениями Пыхьяской префектуры Тоомас Ервсон говорит, что, хотя преступление не было совершено, на основании этого эпизода ранее отбывавший наказание вор был задержан, поскольку, согласно предварительной информации, полиция установила связь между совершенными кражами и знакомым почерком.

Но Йохансон понял, что полиция его вычислила и после неудачной попытки совершить кражу, он покинул пределы Таллинна. По словам Ервсона, вор понимал, что за ним ведется пристальное наблюдение, поэтому находился какое-то время в Пярну и даже в Латвии.

В Эстонии насчитывается 70 подобных квартирных воров, которые знакомы для полиции. Более половины из них сейчас сидят за решеткой, остальные находятся на свободе, но с ограничениями.

У каждого вора свой стиль, например, одни пробираются в дом через дверь, другие через окно. «Если видим аккуратно взломанную дверь, можем уже предполагать, с кем имеем дело, поскольку есть только один тип, которому свойственен такой стиль», - рассказывает Ервсон. И если в районе случаются кражи с похожим почерком, полиция уже знает, кто к этому может быть причастен.

«Предположим, в Нымме началась волна краж. Смотрим, кто из воров сейчас на свободе и, если почерк соответствует, можем предположить, чьих рук дело», - объясняет Ервсон.

Есть воры, которые специализируются только на домах или квартирах, есть те, кто проникают через открытые двери. Например, вор в течение ночи ходит по девятиэтажкам и проверяет, все ли двери закрыты.

Кто такой профессиональный домушник?

По словам Ервсона, речь идет о человеке, который десятками лет занимается квартирными кражами: «Если другие воры могут поменять специфику и время от времени промышлять, например, наркотиками или чем-то иным, у квартирных воров только одна специализация. Мы их ловим, сажаем, потом они выходят.

Некоторые после освобождения вновь берутся за старое, часть все же решает начать новую жизнь. Но если новую жизнь по какой-либо причине начать не удается, они вновь возвращаются к привычному преступному стилю жизни.

Полиция призывает быть бдительными, не способствовать деятельности воров, оставляя открытыми окна или двери.