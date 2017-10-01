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Приговоренные к 14 годам тюрьмы за жестокое убийство в Мустамяэ настаивают на оправдании

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Aldo Luud/Õhtuleht

Приговоренные к 14 годам лишения свободы за жесткое убийство в столичном районе Мустамяэ Владимир Гоголев и Леонид Шестаков настаивают на своем оправдании в Таллиннском окружном суде, который вынесет свое решение по апелляциям в конце октября.

13 марта Харьюский уездный суд признал Шестакова и Гоголева виновными в убийстве и приговорил их к 14 годам тюрьмы, сообщает портал Rus.err.ee.

Согласно обвинению, в ночь на 6 июля 2016 года в квартире дома на улице Вильде Шестаков и Гоголев до смерти избили своего знакомого Алексея, который проживал по этому адресу.

Убийство было совершено мучительным способом. Шестаков и Гоголев наносили Алексею удары по телу и голове руками и ногами, различными предметами, а также прыгали на нем, когда он лежал на полу.

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