Приговоренные к 14 годам тюрьмы за жестокое убийство в Мустамяэ настаивают на оправдании

13 марта Харьюский уездный суд признал Шестакова и Гоголева виновными в убийстве и приговорил их к 14 годам тюрьмы, сообщает портал Rus.err.ee.

Согласно обвинению, в ночь на 6 июля 2016 года в квартире дома на улице Вильде Шестаков и Гоголев до смерти избили своего знакомого Алексея, который проживал по этому адресу.

Убийство было совершено мучительным способом. Шестаков и Гоголев наносили Алексею удары по телу и голове руками и ногами, различными предметами, а также прыгали на нем, когда он лежал на полу.