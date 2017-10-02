Фото: вандалы разгромили смотровую площадку

Со смотровой площадки были сорваны доски настила, их разбросали по округе. Управа Нымме занимается ремонтом смотровой площадки, сообщает Tallinn City.

«О вандалах мы ничего не знаем, и, к сожалению, это не первый раз, когда они здесь орудуют», - сказал пресс-секретарь управы Нымме Юкко Ноони и добавил, что смотровую площадку планируют привести в порядок в течение сегодняшнего дня.

Окончательная стоимость работ выяснится тогда, когда будут приобретены все необходимые материалы.