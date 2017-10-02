Виктория Ладынская: мы за целостность ЕС, но понимаем и жажду свободы

Эстония как член Европейского союза, конечно, поддерживает стратегическую целостность ЕС. Хотя для государства с нашей истории вопросы вроде независимости Каталонии – всегда своего рода философская вилка. ЕС нам важен, но у нас есть и исторический опыт жажды свободы, поэтому на философском уровне вопросы такого рода для нас куда более сложны, чем для других стран.

Но если оставить в стороне политику и философию, то, что вчера происходило в Каталонии, оценить положительно невозможно. Физическое подавление референдума и насилие оправдать нельзя. Власти Испании явно не справились с ситуацией и, более того, сильно ее осложнили.

Что у меня вызвало удивление, и совсем не положительное, – то, сколько времени потребовалось нашему МИДу, чтобы отреагировать. Люди, отвечающие за вопросы внешней политики, должны были отреагировать еще вчера и сразу объяснить нашу позицию и партнерам по ЕС, и общественности здесь, в Эстонии.