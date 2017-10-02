Бывшего сотрудника Госканцелярии признали виновным в разглашении гостайны

Суд приговорил Ээнма к двум годам и четырем месяцам тюремного заключения. Из них мужчина должен будет отсидеть в тюрьме три месяца и десять дней. Остаток заключения мужчина в тюрьме отбывать не придется, если в течение двух лет он не совершит новых преступлений.

Согласно обвинению, Ээнма в 2017 году вынес за пределы зоны безопасности Госконцелярии содержащие государственную тайну документы Полиции безопасности и Департамента информации (службы внешней разведки) и хранил их у себя, сообщает портал Rus.err.ee.

29 июня Ээнма задержали, и в ходе обыска у него изъяли засекреченные документы.

"В данном случае нет оснований считать, что Ээнма мог бы передать засекреченные документы посторонним людям, но возможность, что к секретной информации получат доступ посторонние, появляется уже тогда, когда документы выносятся из безопасной зоны определенных учреждений", - отметила госпрокурор Инна Омблер.