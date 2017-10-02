Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Бывшего сотрудника Госканцелярии признали виновным в разглашении гостайны

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Райне Ээнма (слева). | ФОТО: Toompea malevkond

Сегодня суд признал бывшего сотрудника Государственной канцелярии Райне Ээнма виновным в разглашении государственной тайны.

Суд приговорил Ээнма к двум годам и четырем месяцам тюремного заключения. Из них мужчина должен будет отсидеть в тюрьме три месяца и десять дней. Остаток заключения мужчина в тюрьме отбывать не придется, если в течение двух лет он не совершит новых преступлений.

Согласно обвинению, Ээнма в 2017 году вынес за пределы зоны безопасности Госконцелярии содержащие государственную тайну документы Полиции безопасности и Департамента информации (службы внешней разведки) и хранил их у себя, сообщает портал Rus.err.ee.

29 июня Ээнма задержали, и в ходе обыска у него изъяли засекреченные документы.

"В данном случае нет оснований считать, что Ээнма мог бы передать засекреченные документы посторонним людям, но возможность, что к секретной информации получат доступ посторонние, появляется уже тогда, когда документы выносятся из безопасной зоны определенных учреждений", - отметила госпрокурор Инна Омблер.

Наверх