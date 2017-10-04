Эстонские русские хотят говорить на эстонском языке

«14 падежей» рассказывает о людях, говорящих дома по-русски, но желающих отдать своих детей в эстонскую школу или детский сад. Автор рассказала об истории возникновения идеи фильма и о его проблематике.

«Эта тема в эстонских фильмах вообще не использовалась: ни в игровых, ни в документальных. Работать над фильмом я начала четыре года назад. Я и раньше хотела сделать что-то о местных русских, но не могла найти правильного направления, поскольку тема совсем не простая. Но с этим фильмом все началось с моего парикмахера, чей сын Марк стал одним из героев».

Когда Марк закончил шестой класс, он сам решил, что теперь перейдет в школу с эстонским языком обучения – в Кадриорускую немецкую гимназии, это и стало поводом для создания фильма «14 падежей». Но одного героя для построения фильма оказалось мало. Для ребенка важен возраст в пять лет, когда нужно принять решения, в какую школу он будет ходить. Исходя из этого, выбирается подготовительный класс. Так в фильме оказались Ксения и Эмиль. А Виталий – самый старший из героев, во время съемок заканчивал гимназию. Его Каат нашла через видеопроект в сети Facebook, где молодой человек оставлял свои сообщения.

Фильм заставляет очень сопереживать детям. Очень непросто смотреть, как пятилетняя девочка первый день идет в детский сад, не зная ни слова на эстонском языке, или еще хуже, подросток, идущий в новую школу в седьмой класс. Это требует невероятного напряжения. Марк говорит в фильме, что в четыре часа возвращается из школы домой и начинает учиться. Обычно часов до десяти. Даже у взрослых не бывает таких длинных рабочих дней.

В фильме показаны разные семьи, которые мотивированы учить своих детей эстонскому языку, даже при том, что сами родители, говоря по-эстонски, чувствуют себя не очень уверенно. Внутри русскоязычного общества есть и противоположное убеждение: эстонский язык не так важен, и важно хорошо освоить русский и английский языки, поскольку культура Эстонии занимает лишь незначительный уголок.

«Этого я в фильм умышленно не внесла, - сказала Каат. – Это и так понятно, политические игры вокруг этого продолжаются уже 25 лет. Это был бы слишком простой путь. Я хотела показать людей, которые лояльны Эстонии, которые хотят тут жить и напрягаются во имя того, чтобы у их детей было здесь будущее. Эстонская публика может увидеть, что есть такие русские, которые напрягаются для того, чтобы влиться в наше общество. И насколько мы – государство и общество – сможем им помочь».

В фильме хорошо проявляются проблемы идентичности этих людей: не станут ли русский язык и культура чужими, если дети будут интенсивно учить эстонский язык? Сама по себе история с Виталием, который после окончания гимназии отправился учиться в петербургский университет. Там его не приняли, как русского, а в Эстонии, поскольку молодой человек не говорит по-эстонски, своим его не принимали и эстонцы.