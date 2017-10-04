Эстонские русские хотят говорить на эстонском языке

Говорящий по-русски гимназист Виталий в документальном фильме Марианны Каат «14 падежей» построил с друзьями в лесу клетку из проволоки, что, по его словам, символизирует наше общество. «При посредничестве видеопроекта я нашла Виталия для своего фильма. Его видение – люди находятся в клетке и хотят из нее выбраться», - сказал Каат.
«14 падежей» рассказывает о людях, говорящих дома по-русски, но желающих отдать своих детей в эстонскую школу или детский сад. Автор рассказала об истории возникновения идеи фильма и о его проблематике.
«Эта тема в эстонских фильмах вообще не использовалась: ни в игровых, ни в документальных. Работать над фильмом я начала четыре года назад. Я и раньше хотела сделать что-то о местных русских, но не могла найти правильного направления, поскольку тема совсем не простая. Но с этим фильмом все началось с моего парикмахера, чей сын Марк стал одним из героев».
Когда Марк закончил шестой класс, он сам решил, что теперь перейдет в школу с эстонским языком обучения – в Кадриорускую немецкую гимназии, это и стало поводом для создания фильма «14 падежей». Но одного героя для построения фильма оказалось мало. Для ребенка важен возраст в пять лет, когда нужно принять решения, в какую школу он будет ходить. Исходя из этого, выбирается подготовительный класс. Так в фильме оказались Ксения и Эмиль. А Виталий – самый старший из героев, во время съемок заканчивал гимназию. Его Каат нашла через видеопроект в сети Facebook, где молодой человек оставлял свои сообщения.
Фильм заставляет очень сопереживать детям. Очень непросто смотреть, как пятилетняя девочка первый день идет в детский сад, не зная ни слова на эстонском языке, или еще хуже, подросток, идущий в новую школу в седьмой класс. Это требует невероятного напряжения. Марк говорит в фильме, что в четыре часа возвращается из школы домой и начинает учиться. Обычно часов до десяти. Даже у взрослых не бывает таких длинных рабочих дней.
В фильме показаны разные семьи, которые мотивированы учить своих детей эстонскому языку, даже при том, что сами родители, говоря по-эстонски, чувствуют себя не очень уверенно. Внутри русскоязычного общества есть и противоположное убеждение: эстонский язык не так важен, и важно хорошо освоить русский и английский языки, поскольку культура Эстонии занимает лишь незначительный уголок.
«Этого я в фильм умышленно не внесла, - сказала Каат. – Это и так понятно, политические игры вокруг этого продолжаются уже 25 лет. Это был бы слишком простой путь. Я хотела показать людей, которые лояльны Эстонии, которые хотят тут жить и напрягаются во имя того, чтобы у их детей было здесь будущее. Эстонская публика может увидеть, что есть такие русские, которые напрягаются для того, чтобы влиться в наше общество. И насколько мы – государство и общество – сможем им помочь».
В фильме хорошо проявляются проблемы идентичности этих людей: не станут ли русский язык и культура чужими, если дети будут интенсивно учить эстонский язык? Сама по себе история с Виталием, который после окончания гимназии отправился учиться в петербургский университет. Там его не приняли, как русского, а в Эстонии, поскольку молодой человек не говорит по-эстонски, своим его не принимали и эстонцы.
«Виталий сказал, что он не знает, кто он на самом деле. У него в России ни родственников, ни друзей, но он не может себя идентифицировать. Я знаю случаи, когда родившиеся здесь в Эстонии русские уезжали в Россию и не могли найти связи с тем государством. Даже русский язык звучит здесь иначе, чем в русском культурном пространстве»,- рассказала режиссер.
Виталий не называет себя в фильме ни эстонцем, ни русским, он называет себя европейцем. «Это ценное открытие для меня, я заметила это только во время монтажа, - сказала Каат. – В нашем обществе не говорят о русских, как об европейцах. Человек нуждается в самоопределении, и если он не может себя куда-то определить, то быть европейцем, имея русское происхождение, крайне важно. Они хотят быть связанными с каким-то позитивным, большим делом. Если Эстония не признала их своими, то пусть это сделает Европа. Позволяет же эстонский паспорт ездить в Европу без визы».
Во время показа фильма появилась предвыборная реклама Партии реформ, где людей противопоставляют по языку, разделяя их на хороших и плохих. «Мне об этой рекламе сегодня (28 сентября – ред.) рассказал Виталий, и он был в шоке: как такое возможно!? Я надеюсь, что, посмотрев фильм, зрители поймут, как политики используют русский вопрос для противопоставления людей друг другу. Каждый раз перед выборами выходят такие глупости!» - выразила Каат свое возмущение.
В фильме фоном звучит песня Эдгара Сависаара «Красивая земля» в исполнении участника проекта TV3 «Твое лицо кажется знакомым» Лаури Лийва. Не стоит тут искать политических подтекстов. Каат объяснила, что Ксении очень нравится «Евровидение» и пародийные шоу, и благодаря этому она знает слова песен и может подпеть: «Мне кажется, что и здесь начинается формирование идентичности».
«Я очень надеюсь, что люди посмотрят этот фильм. Хочу, чтобы в обществе возникло обсуждение этой темы на новом уровне. Чтобы люди нашли общий язык. Язык - в общем смысле, а не конкретно русский или эстонский», - сказала режиссер. Не исключено, что через семь-восемь лет она сделать продолжение, чтобы посмотреть, что стало дальше с ее героями.