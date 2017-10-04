Рейтинг самых богатых людей Эстонии: собственника TransferWise сместили с первого места

Если в предыдущие два года рейтинг богачей Äripäev возглавляли собственники предприятия TransferWise Кристо Кяэрманн и Тавет Хинрикус, то на этот раз им пришлось довольствоваться вторым и третьим местами, поскольку лидером рейтинга стал собственник предприятия Graanul Invest Рауль Кирьянен, пишет Majandus.
Очередной рейтинг 500 самых богатых людей Эстонии был уже готов, когда поступила информация, что основатели TransferWise могут продать часть своих акций в связи с очередной эмиссией ценных бумаг. И если это случится, можно предположить, что в следующем году Кяэрманн и Хинрикус вернут себе первые две строчки топ-500, пишет Äripäev.
В этом году одним из новичков топ-100 стал Маргус Рейнсалу, занимающийся недвижимостью. Неудачные проекты в Марокко и Бразилии пока не коснулись его эстонского предприятия. По сравнению с прошлым годом в первой сотне появился еще один новичок – Аве Хабакук, являющийся собственником фирмы скончавшегося в прошлом году Мадиса Хабакука.
Читайте статью полностью в Äripäev.