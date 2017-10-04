Рейтинг самых богатых людей Эстонии: собственника TransferWise сместили с первого места

Очередной рейтинг 500 самых богатых людей Эстонии был уже готов, когда поступила информация, что основатели TransferWise могут продать часть своих акций в связи с очередной эмиссией ценных бумаг. И если это случится, можно предположить, что в следующем году Кяэрманн и Хинрикус вернут себе первые две строчки топ-500, пишет Äripäev.

В этом году одним из новичков топ-100 стал Маргус Рейнсалу, занимающийся недвижимостью. Неудачные проекты в Марокко и Бразилии пока не коснулись его эстонского предприятия. По сравнению с прошлым годом в первой сотне появился еще один новичок – Аве Хабакук, являющийся собственником фирмы скончавшегося в прошлом году Мадиса Хабакука.

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