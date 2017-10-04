Устроивший поджог в центре для нелегалов в Харку проведет в тюрьме полтора года

Баратову придется провести в тюрьме один год и шесть месяцев - к такому наказанию еще в июне его приговорил Харьюский уездный суд. 24 августа апелляцию адвоката Баратова не стал рассматривать окружной суд, а накануне, 3 октября, кассационную жалобу не принял к рассмотрению Государственный суд.

После отбытия наказания Баратову надлежит выехать из страны, также в отношении него будет действовать десятилетний запрет въезд в Эстонию.

Напомним, что пожар на втором этаже центра содержания мигрантов в волости Харку произошел 9 сентября 2016 года.