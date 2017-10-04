Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Устроивший поджог в центре для нелегалов в Харку проведет в тюрьме полтора года

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Харкуский центр содержания нелегалов. | ФОТО: Jaanus Lensment/Postimees

Накануне вступил в законную силу приговор суда в отношении 37-летнего Ильхамжана Баратова, который год назад совершил поджог в центре для нелегальных мигрантов в Харку, передает Rus.ERR.

Баратову придется провести в тюрьме один год и шесть месяцев - к такому наказанию еще в июне его приговорил Харьюский уездный суд. 24 августа апелляцию адвоката Баратова не стал рассматривать окружной суд, а накануне, 3 октября, кассационную жалобу не принял к рассмотрению Государственный суд.

После отбытия наказания Баратову надлежит выехать из страны, также в отношении него будет действовать десятилетний запрет въезд в Эстонию.

Напомним, что пожар на втором этаже центра содержания мигрантов в волости Харку произошел 9 сентября 2016 года.

Наверх