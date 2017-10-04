Узнайте, кого признали самой богатой женщиной Эстонии

Самой богатой женщиной Эстонии в этом году стала Мари Тоол, чье имущество Äripäev оценил в 49,5 млн евро, пишет Äripäev. Следом за ней расположилась прошлогодняя победительница рейтинга Татьяна Ликсутова (48,7 млн) и занявшая третью строчку рейтинга Тийна Мыйз (39,5 млн).

Ода из собственников Astri Grupp Эве Тоотс (в девичестве Кирс – прим. ред.), занявшая 118-ю строчку, сказала, что оценка ее имущества в 24,4 млн евро, объективна. В то же время в прошлом году этот показатель составлял 17,2 млн евро, обеспечив ей 160-е место.

Яна Тоол, занимающаяся недвижимостью, а также торговлей мебелью и детской оежды, заняла 295-е место (10,8 млн евро). Интересно, что хоть за год стоимость ее имущества и выросла на 0,5 миллиона, в рейтинге она потеряла 20 позиций.