Маклеры скрывают важную информацию о продаваемой недвижимости

Хетлин Виллак, как пишет портал Kodu, получила хороший урок, выбрав для покупки квартиру в строящемся квартале Ноблесснера, очень модном и популярном месте. В объявлении о продаже не было ни слова о том, что продается не жилая, а коммерческая площадь. Маклер тоже ни разу об этом не обмолвился.

«Условия получения кредита на покупку коммерческой недвижимости очень отличаются от условий ипотечного кредита на покупку квартиры: размер самофинансирования гораздо больше и проценты по кредиту совсем другие», - говорит Виллак. «К тому же в нежилом помещении нельзя зарегистрироваться», - добавляет маклер бюро Arco Vara Релика Аусен.

Виллак считает: «Маклер, умолчав в объявлении, что продается коммерческая площадь, нарушил профессиональную этику и ввел клиента в заблуждение. Это бросает тень не только на самого маклера, но и на фирму, в которой он работает». По словам несостоявшейся покупательницы, честнее было бы сразу расставить точки над i, чтобы не тратить ни свое, ни чужое время.

«Маклер должен предоставлять клиентам только верную информацию. Рекламировать нежилое помещение как жилое – неэтично», - говорит маклер Аусен.

Аттестованный маклер бюро недвижимости Uus Maa Неле Аарт обращает внимание потенциальных покупателей, что они и сами могут получить важную информацию: «Статус недвижимости можно проверить на домашней странице Земельного департамента, а данные о строении получить в Строительном регистре. Обе базы данных в интернете для потребителей бесплатны».

По словам Неле Аарт, чтобы подобных проблем не возникало, следует обзавестись надежным маклером, который будет всегда действовать в ваших интересах и в случае поиска объекта для покупки, и в случае продажи.

Виллак, напротив, считает, что образованному человеку маклер не нужен: «Покупатели совсем не глупы и хорошо ориентируются в мире недвижимости. Теперь я хорошо знаю цену красивым фразам об оригинальной планировке, фантастическом виде из окон и возможности самому продумать дизайн своей будущей квартиры».