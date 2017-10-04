"Подруга Сависаара": с таким же успехом можно считать его "подругой" Дегтяренко и Сидоренко

"На сегодня я являюсь руководителем списка Сависаара в Нарве. Такой же вопрос о личных отношениях можно задать как минимум еще двоим: руководителю списка Сависаара в Маарду - Николаю Дегтяренко и руководителю списка в Силламяэ - Гульнаре Сидоренко. Но Дегтяренко - женатый мужчина, а Гульнара - замужняя женщина, поэтому методом исключения выбрали меня, в логике не откажешь", - сказала Вальме.

Елена Вальме и Эдгар Сависаар/ Илья Смирнов

Свое частое нахождение рядом с Сависааром, в том числе визиты на хутор, нарвитянка объяснила исключительно подготовкой к выборам. "Это требует личного общения".

Два года назад именно Елена Вальме на нарвском собрании центристов открыто заявила о поддержке Сависаара, как кандидата на переизбрание лидером партии, тогда как до этого нарвский округ официально поддерживал одну только Кадри Симсон. Напомним, что тогда, в конце 2015-го, Сависаар переиграл соперницу и остался у партийного штурвала. В нынешнем году Елена Вальме тоже сразу выступила на стороне Эдгара, и более того - нарвский список Сависаара "удочерил" ее дочь - Ольгу, в замужестве Краузе.

Елене Вальме 51 год, она известна в Нарве и соседнем Нарва-Йыэсуу как член Центристской партии и предприниматель - руководитель собственной небольшой турфирмы. В прошлом она не раз была замужем.