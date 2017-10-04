Фото: полиция разыскивает двух наркопреступников
4 октября 2017 г., 14:24
Криминальное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи в установлении местонахождения Романа 1980 года рождения и Вадима 1979 года рождения.
Осужденные за наркопреступление мужчины уклоняются от отбывания наказания. Они нарушили требования контроля за поведением и не явились на судебные заседания.
Полиция просит всех, кто видел изображенных на фотографиях мужчин или владеет информацией об их местонахождении, позвонить в полицию по номеру 612 3000 или 112.