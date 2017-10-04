Фото: полиция разыскивает двух наркопреступников

Осужденные за наркопреступление мужчины уклоняются от отбывания наказания. Они нарушили требования контроля за поведением и не явились на судебные заседания.

Полиция просит всех, кто видел изображенных на фотографиях мужчин или владеет информацией об их местонахождении, позвонить в полицию по номеру 612 3000 или 112.