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Фото: полиция разыскивает двух наркопреступников

Rus.Postimees.ee
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Roman. | ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Криминальное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи в установлении местонахождения Романа 1980 года рождения и Вадима 1979 года рождения.

Vadim. | ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Осужденные за наркопреступление мужчины уклоняются от отбывания наказания. Они нарушили требования контроля за поведением и не явились на судебные заседания.

Полиция просит всех, кто видел изображенных на фотографиях мужчин или владеет информацией об их местонахождении, позвонить в полицию по номеру 612 3000 или 112.

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