Politico предлагает назначить Тоомаса Хендрика Ильвеса посредником для решения каталонского конфликта

Издание отметило, что Мадрид отказался от призыва президента Каталонии Карлеса Пучдемона использовать в решении вопроса международного посредника, но в то же время отметил, что посредник мог бы помочь выйти из патовой ситуации.

«Обе стороны взяли курс на столкновения с лидерами Европейского союза, а другие требуют диалога. Испанский министр по делам Евросоюа Хорхе Толедо сказал во вторник Playbook, что Мадрид исключает привлечение третьей стороны в качестве посредника. Если ситуация обострится, для ЕС подталкивание к введению посредничества может все же стать необходимым: если противостояние продолжится на чаше весов окажется доверие к нему (ЕС – ред.) как защитнику правового государства и конституционности», - написали Райн Хелф и Гарри Купер в утреннем обзоре Politico.

Издание сослалось на представителя Каталонии в Брюсселе Адамадеу Алтфая, который сказал Playbook, что они получили много предложений от возможных посредников, но Алфай не уточнил, от кого.

«Прежде всего, посредник должен быть как нейтральным, так и способным к торговле человеком, вероятнее всего, из маленькой страны»,- написал Politico и привел список возможных посредников, в числе которых оказался и Ильвес.

Бывшего президента Эстонии, бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта и бывшего главу кабинета министров Британии Тони Блэра назвали «обычными подозреваемыми», у которых есть сильные стороны и недостатки, не уточняя, какие именно.

Кроме Ильвеса называется еще экс-премьер Британии Дэвид Камерон, в отношении которого ссылаются на Брекзит и говорят, что хотя багаж опыта важен, но только лишь его не достаточно.

Считается вероятным, что Камерон мог бы быть посредником вместе с кем-то другим, например, с бывшим президентом Европарламента немцем Мартином Шульцом, или каким-то американским политиком.

Далее сослались на одну из ключевых фигур так называемого договора большой субботы, решившего Северо-Ирландский конфликт, американского дипломата Джорджа Митчелла. Также в качестве возможного посредника назвали бывших глав правительства Ирландской Республики Брайна Коуэна и Энда Кенни.

В качестве крепкого эксперта привели руководителя Международной кризисной группы, консультирующей генерального секретаря ООН, француза Жана-Мари Геенно и лауреата Нобелевской премии мира, президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

Также упомянуты министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде, датский экс-премьер Хелле Торнинг-Шмитт, представитель высокой внешней политики ЕС итальянка Федерика Могерини, ее британская предшественница баронесса Кэтрин Эштон и бывший президент Верховного совета бельгиец Херман ван Ромпёй.

В качестве посредника из Соединенных штатов были названы бывший президент Барак Обама, бывший вице-президент Джо Байден и бывшие министры иностранных дел Джон Керри, Кондолизза Райс и Хиллари Клинтон.

Как активный пользователь микроблога Twitter, сам Ильвес не писал ничего по каталонской теме после воскресного голосования, но делится твиттами других пользователей. В большей степени они касаются российской пропагандистской деятельности по голосованию, но есть и посты о воскресных столкновенях со стражами порядка в день референдума.

Один пример, где Ильвес поделился постом в Twitter анализирующей российские СМИ Юлии Дэвис, где рассказывающий о голосовании в Каталонии ведущий программы на государственном телеканале России советует голосовать за независимость.

#Russia's state TV host is demonstrating how to vote "Yes" for #Catalonia's independence.#CatalanReferendum pic.twitter.com/WBvhcjrnZE