Если вы видели этого мужчину на красном Volkswagen - звоните в полицию

Айвар уехал из дома утром 3 октября на автомобиле Volkswagen Golf красного цвета, регистрационный номер которого 215 AXV. «Близкие ждали его домой вечером того же дня, но он не вернулся и уже несколько дней о его местонахождении ничего неизвестно. Несмотря на то, что перед его отъездом произошла ссора, пропадать на такой продолжительный срок — нетипичное поведение для Айвара. Мы должны убедиться, не находятся ли его здоровье или жизнь в опасности», - сказал ведущий следователь Выруской префектуры Маргус Пухм.

Телефон Айвара выключен, поэтому невозможно вычислить его местонахождение. Полиция пытается найти мужчину в местах, где он мог бы проводить время, но пока поиски не дали результатов. Неизвестно, что было надето на Айваре, когда он ушел из дома. Но полиция надеется на помощь людей в поисках красного Volkswagen. «Если найдем машину, с большой вероятностью обнаружим и Айвара», - сказал Пухм.

Всех, кто после 3 октября видел изображенного на фотографии мужчину или Volkswagen Golf с номером 215 AXV, просят позвонить по телефону 112.