Полиция предупреждает: возле банкоматов орудуют хитрые воры

В полдень 4 октября в полицию поступило сообщение, что в Вильянди на улице Ляэне два русскоговорящих мужчины украли банковскую карту у снимающего деньги в банкомате человека. Перед кражей мужчины разыграли ситуацию, с помощью которой отвлекли внимание жертвы. Аналогичную схему использовали и сегодня в Тарту возле банкомата на улице Яама, но звонившему в полицию сразу показалось поведение мужчин подозрительным и кражу совершить не удалось.

Два русскоговорящих мужчины разыграли возле банкомата в Вильянди такую ситуацию, будто они чужие люди, случайно оказавшиеся в одном месте. В начале один из них пытается пробежать мимо стоящего у банкомата человека так, чтобы тот заметил, как у пробегающего выпадают деньги. Потерявший деньги бежит так, чтобы его невозможно было окликнуть и привлечь внимание.

Тут же подходит второй мужчина, который поднимает деньги и предлагает стоящему у банкомата человеку поделить их. Далее возвращается первый участник, который якобы потерял деньги, и обвиняет их в воровстве и требует показать кошельки. В то время, когда доверчивый человек и участник схемы открывают кошельки, ведется беседа и отвлекается внимание так, чтобы украсть деньги или банковскую карту жертвы. Если это получается, воры убегают.

Орудующие в Вильянди воры были одеты в темную одежду, им около 40 лет, они худощавого телосложения и ростом около 175 см.

Полиция предупреждает о кражах и напоминает, что в случае снятия денег не стоит терять бдительности и упускать из виду свою сумку или кошелек. О подозрительных личностях или действиях следует сообщать в полицию. В случае пропажи банковской карты, сразу же обращайтесь в свой банк, чтобы ее заблокировать.