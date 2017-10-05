Испания отвергла вариант переговоров с властями Каталонии

На нынешнем этапе испанские власти решительно отвергают любую возможность для переговоров, в том числе при посредничестве короля Испании. "Правительство не будет вести переговоров и обсуждать нечто нелегальное, а также не приемлет шантажа", - говорится в заявлении администрации Рахоя.

"Если господин Пучдемон (глава женералитата Каталонии) хочет что-либо обсуждать или договариваться, он сначала должен уважать закон", - подчеркивают в Мадриде. Там, напомним, прошедший в воскресенье референдум о независимости Каталонии называют незаконным. В ходе плебисцита, который прошел на фоне жесткое противодействия испанской полиции, около 90% принявших участие в нем заявили о стремлении к независимости.

Пучдемон обращается к народу на двух языках

Председатель каталонского женералитата (правительство автономии) Карлес Пучдемон выступил в среду вечером с официальным телеобращением к согражданам, которое транслировал региональный канал TV3. В своем девятиминутном выступлении глава автономии осудил позицию короля Испании Филиппа VI, многократно призвал к диалогу и согласию и ни разу не произнес слова "независимость", пишет Newsru.com.

Пучдемон подчеркивал единение народа, который "готов защищать ценности демократии и делает это так, как мы всегда делали и хотим делать: гражданственно и мирно". Он подчеркнул, что в дни, последовавшие за каталонским референдумом, на улицы мирно выходили как люди, поддерживающие независимость автономии, так и сторонники единой Испании. "Нас объединяет общее дело - мы отвергаем насилие, отвергаем неоправданную грубость полицейских сил против гражданского населения, собирающегося мирным образом", - сказал он.

Каталонцев Пучдемон призвал и далее поддерживать это мирное настроение, не поддаваясь на возможные провокации. "Будем предельно спокойными и уверенными. То, что мы сделали, что мы делаем и что будем делать, другие народы уже сделали, а другие народы сделают в будущем, - продолжил он, так и не упоминая слова "независимость". - Мы следуем демократическим путем по воле сограждан".

Далее глава Каталонии перешел на испанский язык, желая обратиться к жителям Испании, "которые разделили требования каталонцев" о соблюдении их демократических прав. "Очевидно, испанские власти должны лучше объяснять, что происходит в Каталонии", - заметил Пучдемон. Он также указал, что каталонцы не имеют ничего против испанского государства.

Далее Пучдемон раскритиковал короля Испании Филиппа VI, который накануне встал на сторону Мадрида в этом конфликте. Пучдемон обращался к нему по-каталонски, хотя король говорил на испанском языке - что многим жителям автономии не понравилось. "Хочу обратиться напрямую к Его Величеству, на языке, который, я знаю, вы понимаете, знаете и на котором говорите… Своим вчерашним решением вы разочаровали людей в Каталонии, которые ценят вас и в трудные моменты помогали вам. Людей, которые ожидали от вас другого тона, ожидали призыва к диалогу и согласию", - указал глава исполнительной власти Каталонии.

По мнению Пучдемона, испанский монарх стал на сторону премьер-министра Мариано Рахоя и теперь делит ответственность за проводимую правительством политику, которая, по его мнению, "была катастрофической в отношении Каталонии".

Пучдемон также пообещал, что его правительство не отступится "ни на миллиметр" от своих обещаний: "Мы будем это делать, выполняя обязательство, принятое в начале наших полномочий, - обязательство постоянно оставлять дверь открытой для диалога и для уважения друг к другу, и я гарантирую, что мое правительство ни на миллиметр не отступится от своих обязательств (по обеспечению) мира и спокойствия, но будет проявлять и твердость, когда надо делать дела"

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным.