«Очевидец»: все чаще о случаях семейного насилия узнают благодаря смелым детям

«Подобные звонки поступают раз в неделю, а вести беседу в такой ситуации – дело непростое», - признал дежурный Центра тревоги Меэлис Пиху. Несмотря на то, что отдельная статистика не ведется, как полиция, так и представители защиты детей отмечают, что все чаще о случаях семейного насилия узнают благодаря детям, которые сами обращаются за помощью к полиции из-за поссорившихся родителей.

В процессе прослушивания записей звонков в голосах звонивших детей чувствуется страх и волнение, в некоторых случаях, похоже, речь идет о многолетнем терроре, а от прослушивания некоторых призывов о помощи становится не по себе даже у имеющего 24-летний стаж сотрудника полиции. Не меньшее изумление испытывает и специалист, занимающийся семейным насилием.

«Вспоминаю, как одна девочка лет 10-11 сказала, что она не будет спать ночью. Когда я поинтересовался, почему, она сказала, что будет охранять свою маму. Тогда я поинтересовался, зачем ей охранять маму. Ребенок ответил, что отец грозился убить ее топором», - отметил главный специалист Тартуского центра помощи жертвам насилия.