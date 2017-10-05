С завтрашнего дня спасатели начнут ходить по домам жителей Эстонии

На этот раз в фокусе внимания спасателей квартиры и дома с каминами и печами. Топки должны в таких домах быть в порядке, чтобы не случилось несчастья. Согласно закону, отопительные системы в таких квартирах и рядных домах необходимо чистить с помощью профессионального трубочиста раз в год, о чем на руках должен быть соответствующий акт. В частных домах можно топки чистить и самим, но раз в пять лет тоже потребуется вызвать трубочиста.

«Спасатели будут консультировать, а не штрафовать, поскольку зачастую люди не замечают какие-то нюансы, которые могут быть пожароопасными, - говорит советник бюро превентивной работы Восточного спасательного центра Лийна Ярви. - Мы призываем всех, кто хочет побеседовать о безопасности, регистрироваться для получения бесплатной консультации по телефону 1524. Информация передается спасателям, которые уже сами договариваются с жителями о подходящем времени».

Заглядывать в камин или печку спасатели не будут, однако обратят внимание на то, покрыта ли площадь около пожаробезопасным материалом или же насколько близко к печке складируются воспламеняющиеся материалы. Вдобавок спасатели расскажут об уходе за дымовым датчиком.

У каждого есть возможность заказать такую консультацию, позвонив по номеру 1524. Консультируют профессиональные и добровольные спасатели, которые при посещении предъявляют соответствующее удостоверение. Также они одеты в форму Спасательного департамента. Подлинность предъявленного удостоверения можно проверить, позвонив на тот же телефон 1524.

Советы Спасательного департамента:

- Действующие печи, плиты и камины должны быть почищены уже в начале нового отопительного сезона!

- Не сжигайте в топках пластик, целлофан, текстиль, содержащие лак или клей материалы, например, доски

- Следите за состоянием своих печей и каминов в холодное время

- Обращайте внимание на соседей! Помогите своим престарелым соседям или родным проверить состояние их печей. По возможности соседи могли бы объединяться и вызывать трубочиста разом. Таким образом, это выйдет дешевле и даст уверенность в том, что печи соседей в порядке. Безопасность дома зависит от всех его жителей!