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Сарапуу тяжело болен и не может участвовать в процессе по делу Сависаара

BNS
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ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Бывший вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу тяжело болен и не может поэтому выступить в качестве свидетеля на процессе по делу экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара.

Госпрокуратура сообщила в четверг на суде, что Сарапуу дал показания в ходе предварительного следствия и, по мнению обвинения, их можно рассматривать на суде без его физического присутствия. Суд согласился с этим и в четверг использовал данные ранее показания Сарапуу. В ходе предварительного следствия Сарапуу заявил, что не виновен в присвоении имущества, а также описал обычный ход рабочего процесса горуправы.

Ранее планировалось, что Сарапуу даст показания на суде в среду.

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