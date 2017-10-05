Сарапуу тяжело болен и не может участвовать в процессе по делу Сависаара
5 октября 2017 г., 10:31
Бывший вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу тяжело болен и не может поэтому выступить в качестве свидетеля на процессе по делу экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара.
Госпрокуратура сообщила в четверг на суде, что Сарапуу дал показания в ходе предварительного следствия и, по мнению обвинения, их можно рассматривать на суде без его физического присутствия. Суд согласился с этим и в четверг использовал данные ранее показания Сарапуу. В ходе предварительного следствия Сарапуу заявил, что не виновен в присвоении имущества, а также описал обычный ход рабочего процесса горуправы.
Ранее планировалось, что Сарапуу даст показания на суде в среду.