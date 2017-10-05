Украина выдворила корреспондента телеканала НТВ

Как сказано в сообщении СБУ, журналиста выслали из-за деятельности, наносящей вред национальным интересам Украины.

Немышев принудительно возвращен в РФ, это произошло на пограничном пункте Сеньковка в четыре утра, следует из заявления службы. Сотруднику НТВ, которого СБУ в своем пресс-релизе называет пропагандистом, запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.

Накануне стало известно, что корреспондента «Центрального телевидения» - субботнего информационного шоу на НТВ с ведущим Вадимом Такменевым - задержали в столице Украины. Он был доставлен в одно из отделений полиции, а позже передан сотрудникам СБУ.

Телекомпания сообщала, что Немышев выполнял редакционное задание. «Корреспондент записывал на улице стендап (фрагмент репортажа, когда автор присутствует в кадре), во время которого разрезал столовым ножом знаменитый „Киевский“ торт», - сообщало НТВ.

Позже источник агентства Интерфакс-Украина сообщил, что Немышев якобы был задержан полицией за совершение уголовного правонарушения.

В СБУ подтверждали, что корреспондент НТВ доставлен к ним на допрос. При себе у него обнаружили аккредитацию для работы в самопровозглашенной Донецкой народной республике, что и стало основанием для передачи задержанного из рук полиции в СБУ.

В конце августа Украина выдворила журналистку Первого канала. Корреспонденту российского телеканала также был запрещен въезд на территорию соседнего государства на три года.

«Решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины», - объясняла действия властей представитель СБУ Елена Гитлянская.

Первоначально на Первом канале заявляли, что журналистка могла быть похищена.