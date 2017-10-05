Сарапуу: Сависаар всегда стремился сам все решать

Поскольку Сарапуу тяжело болен и не смог присутствовать на суде для дачи показаний, прокуратура в четверг представила показания, данные им в ходе предварительного следствия. В них Сарапуу говорит, что город предусмотрел средства на посвященную стадиону Хийу информационную кампанию.

Сарапуу отметил, что решение о проведении кампании было принято на прошедшем в кабинете Сависаара в 2013 году обсуждении, в котором в том числе участвовали бывший в то время вице-мэром Яанус Мутли и эксперт по рекламе Раймонд Кальюлайд. Говорили о том, что нужно сделать яркую рекламу, привлекающую внимание, сказал Сарапуу и добавил, что было заметно, что Сависаар и Кальюлайд находятся в доверительных отношениях. Сарапуу также отметил, что Сависаар всегда стремился сам все решать в горуправе.

По словам Сарапуу, кампанию провели непосредственно перед выборами потому, что людей хотели призвать к участию в толоке. «Скорее всего, время экспонирования рекламы определили Кальюлайд и рекламное бюро», - добавил Сарапуу. Он отметил, что открытие находящихся в публичном пространстве объектов планируется на предвыборный период, поскольку это предположительно помогает добиться результатов на выборах.