Убийство на подлодке: изобретатель реализовал сексуальные фантазии

Анализ ДНК подтвердил, что на руках, лице и шеи Мадсена остались следы журналистки.

Ранее сообщалось, что в компьютере Петера Мадсена нашли видео, на котором обезглавливают живых женщин.

По словам прокурора Якоба Бух-Йепсена, который ведет дело Мадсена, обнаруженные видео демонстрируют не только отрезание голов, но и пытки в отношении женщин, сообщает Би-би-си.

46-летний Мадсен предположительно убил 30-летнюю Валль вскоре после того, как та взошла на борт «Наутилуса» 10 августа 2017 года.

Тело женщины без головы и конечностей нашли в море неподалеку от Копенгагена спустя 11 дней. Журналистка-фрилансер из Швеции Ким Валль готовила материал об изобретателе подлодки «Наутилус», для чего отправилась с ним в плавание.

Вскрытие тела Валль показало, что на нем есть ножевые ранения в области гениталий и грудной клетки, которые, скорее всего, появились перед самой смертью женщины, либо сразу после.

Сначала изобретатель утверждал, что Валль сошла на берег целой и невредимой. Потом инженер-самоучка заявлял, что она погибла в результате падения на ее голову 70-килограммовой крышки люка.